https://news.day.az/azerinews/1871163.html Finlandiya Aİ-də işsizlik səviyyəsinə görə yenidən lider olub Finlandiyada işsizlik səviyyəsi növbəti dəfə Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri arasında ən yüksək göstərici olub. Avropa Statistika Bürosunun (Eurostat) məlumatına görə, 2026-cı ilin sentyabr ayında bu göstərici 10,5 faiz təşkil edib. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Yle teleradio şirkəti məlumat verib.

Finlandiya Aİ-də işsizlik səviyyəsinə görə yenidən lider olub

Azərbaycanca, 31 октября 2026 18:22 (UTC +04:00) 190
Finlandiya Aİ-də işsizlik səviyyəsinə görə yenidən lider olub

Finlandiyada işsizlik səviyyəsi növbəti dəfə Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri arasında ən yüksək göstərici olub. Avropa Statistika Bürosunun (Eurostat) məlumatına görə, 2026-cı ilin sentyabr ayında bu göstərici 10,5 faiz təşkil edib.

Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Yle teleradio şirkəti məlumat verib.

Aİ-nin statistika qurumunun məlumatına əsasən, Finlandiyada işsizlik səviyyəsi yay aylarının üçündə 10,4 faiz olub, 2025-ci ilin sentyabrında isə 10 faiz təşkil edib.

İspaniya və İsveç də reytinqdəki mövqelərini qoruyaraq işsizlik səviyyəsinə görə müvafiq olaraq ikinci (10,3 faiz) və üçüncü (8,7 faiz) yerləri tutublar.

Sentyabr ayında Avropa İttifaqı üzrə orta işsizlik səviyyəsi 6,2 faiz təşkil edib. Aİ-də ən aşağı işsizlik göstəricisi Çexiyada qeydə alınıb - 2,8 faiz.

Finlandiya 2025-ci ilin noyabrında işsizlik səviyyəsinə görə Aİ ölkələri arasında ilk sıraya yüksəlib. Ekspertlər ölkədə işsizliyin rekord həddə çatmasının əsas səbəbləri kimi uzunmüddətli iqtisadi tənəzzülü və əmək bazarının struktur transformasiyasını göstərirlər. Bu amillər işə qəbul sahəsində böhrana səbəb olub.

Brüsselin sanksiya siyasəti nəticəsində Rusiya ilə ticarət əlaqələrinin kəsilməsi ölkənin logistika sektoruna, ağac emalı sənayesinə, mehmanxana biznesinə və turizm sahəsinə ciddi zərbə vurub.

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В Азербайджане будут штрафовать за увольнение информаторов о коррупции 30 октября 14:23 (UTC+04), Общество 689
SOCAR открыла 100-ю автозаправочную станцию в Румынии - ФОТО 30 октября 14:19 (UTC+04), Экономика 1 498
Камеры будут фиксировать водителей с телефонами в руках 30 октября 14:16 (UTC+04), Общество 693
Сколько будут платить адвокатам за бесплатную помощь? 30 октября 14:08 (UTC+04), Общество 670
Стало известно, когда возобновят движение поездов Баку - Балакен 30 октября 13:57 (UTC+04), Общество 691
На освобожденных территориях Азербайджана восстанавливают деятельность заповедников 30 октября 13:48 (UTC+04), Общество 620
Али Асадов утвердил штатную численность и зарплаты трех учреждений Минсельхоза 30 октября 13:41 (UTC+04), Экономика 1 473
В Азербайджане изъяли наркотики на 246 млн манатов 30 октября 13:38 (UTC+04), Общество 652
В Азербайджане будет принят новый закон "О бесплатной юридической помощи" 30 октября 13:36 (UTC+04), Общество 664
В Джебраиле будет создан Международный центр лесного обучения 30 октября 13:25 (UTC+04), Общество 626
Сахиба Гафарова сделала замечание депутату 30 октября 13:12 (UTC+04), Политика 1 676
Книги профессора Фариды Сафиевой включены в каталог Библиотеки Конгресса США - ФОТО 30 октября 13:10 (UTC+04), Культура 689
Почему Анкаре нужен Азербайджан 30 октября 13:07 (UTC+04), Политика 7 659
Вернется ли Месси в родной клуб в 2027 году? 30 октября 12:54 (UTC+04), Спорт 735
Аграрный сектор Азербайджана вступил в новый этап развития - Лятиф Гасымов 30 октября 12:51 (UTC+04), Экономика 1 462
Стало известно, где будет похоронен Заур Рзаев 30 октября 12:45 (UTC+04), Культура 814
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 30 октября 12:38 (UTC+04), Общество 739
Эти лица смогут получить бесплатную юридическую помощь 30 октября 12:33 (UTC+04), Общество 686
В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ФОТО 30 октября 12:31 (UTC+04), Общество 615
Азербайджан продемонстрировал последовательность своей политики 30 октября 12:29 (UTC+04), Политика 1 496
Шесть дзюдоистов Азербайджана стартуют на чемпионате Европы в Неаполе 30 октября 12:25 (UTC+04), Спорт 691
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Зарплату можно будет получать через любой банк 30 октября 12:17 (UTC+04), Общество 1 264
В Сигнахи состоялось 11-е заседание межправкомиссии Азербайджана и Грузии - ФОТО 30 октября 12:13 (UTC+04), Экономика 1 582
Раскрыты перспективы изменения цен на нефть Brent 30 октября 12:06 (UTC+04), Экономика 1 546
Организация, которую построил Ильхам Алиев: хроники ОТГ от Нахчывана до Габалы 30 октября 12:05 (UTC+04), Политика 14 065
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