Finlandiya Aİ-də işsizlik səviyyəsinə görə yenidən lider olub
Finlandiyada işsizlik səviyyəsi növbəti dəfə Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələri arasında ən yüksək göstərici olub. Avropa Statistika Bürosunun (Eurostat) məlumatına görə, 2026-cı ilin sentyabr ayında bu göstərici 10,5 faiz təşkil edib.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Yle teleradio şirkəti məlumat verib.
Aİ-nin statistika qurumunun məlumatına əsasən, Finlandiyada işsizlik səviyyəsi yay aylarının üçündə 10,4 faiz olub, 2025-ci ilin sentyabrında isə 10 faiz təşkil edib.
İspaniya və İsveç də reytinqdəki mövqelərini qoruyaraq işsizlik səviyyəsinə görə müvafiq olaraq ikinci (10,3 faiz) və üçüncü (8,7 faiz) yerləri tutublar.
Sentyabr ayında Avropa İttifaqı üzrə orta işsizlik səviyyəsi 6,2 faiz təşkil edib. Aİ-də ən aşağı işsizlik göstəricisi Çexiyada qeydə alınıb - 2,8 faiz.
Finlandiya 2025-ci ilin noyabrında işsizlik səviyyəsinə görə Aİ ölkələri arasında ilk sıraya yüksəlib. Ekspertlər ölkədə işsizliyin rekord həddə çatmasının əsas səbəbləri kimi uzunmüddətli iqtisadi tənəzzülü və əmək bazarının struktur transformasiyasını göstərirlər. Bu amillər işə qəbul sahəsində böhrana səbəb olub.
Brüsselin sanksiya siyasəti nəticəsində Rusiya ilə ticarət əlaqələrinin kəsilməsi ölkənin logistika sektoruna, ağac emalı sənayesinə, mehmanxana biznesinə və turizm sahəsinə ciddi zərbə vurub.
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