По линии Программы ERASMUS и Европейского Союза, Азербайджанская Национальная Консерватория и Вильнюсская Коллегия - Университет Прикладных Наук выиграли в этом году грант на взаимные поездки преподавателей и студентов, включающие обмен лекциями и стажировками.

В рамках данного проекта Баку с деловым визитом посетила преподаватель Вильнюсской Коллегии Вита Саснаускене. Известная джазовая певица и педагог провела в Национальной Консерватории мастер-классы по технике джазового вокала и импровизации, а также лекцию о "сутартинес" - форме литовского музыкального фольклора и ее взаимодействии с различными современными жанрами и стилями музыки.

Студенты вокального и эстрадного отделений с большим интересом ознакомились с новыми методами тренировки дыхания и исполнительскими манерами в джазовой импровизации. В.Саснаускене также представила информацию об уникальной форме вокальной полифонии, свойственной литовской народной музыке, которая вызвала оживленную дискуссию среди местных коллег-этномузыковедов.

В следующем учебном году ожидается обмен студентами, которые должны провести, соответственно в Вильнюсе и Баку, один учебный семестр, изучая музыкальный фольклор двух стран и джазовое исполнительство.

Н. Гасымова