В США подтвердили высокий уровень безопасности полетов в Азербайджане

Федеральная авиационная администрация США (ФАА) подтвердила для Азербайджана "Категорию 1" в области контроля над обеспечением безопасности полетов. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный уровень впервые был присвоен в 2014 году по результатам оценки состояния гражданской авиации Азербайджана в обеспечении безопасности полетов и позволил открыть прямые регулярные полеты азербайджанских авиакомпаний в США. После проведения в 2017 и 2018 годах оценки соответствия требованиям международных стандартов Чикагской конвенции для Азербайджана вновь сохранена высшая "Категория 1".

"Подтверждение "Категории 1" со стороны ФАА США явилось результатом пристального внимания руководства Азербайджана к обеспечению безопасности полетов и дальнейшему развитию азербайджанской гражданской авиации", - говорится в сообщении.

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