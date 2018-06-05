В Азербайджане снижаются темпы роста инфляции

В январе-мае 2018 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 3,2 процента по сравнению с пятью месяцами 2017 года, сообщает во вторник Государственный комитет по статистике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, цены на продовольственные товары за этот период выросли на 3,2 процента, на непродовольственные - 3,9 процента, а стоимость платных услуг - на 2,6 процента.

Стоимость продовольственных товаров в течение месяца упала на 1,3 процента, цены на непродовольственные товары остались без изменений, стоимость платных услуг - выросла на 1,6 процента.

Отметим, что в январе-апреле 2018 года инфляция в Азербайджане составила 3,5 процента, а в 2017 году - 12,9 процента.

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