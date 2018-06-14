Центробанк Азербайджана пересмотрит прогноз по инфляции на 2018 год
14 июня 2018 11:11 221
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует пересмотреть прогноз по среднегодовой инфляции на 2018 год, сказал в четверг на пресс-конференции председатель ЦБА Эльман Рустамов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, пересмотр прогноза планируется сделать по итогам девяти месяцев.
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