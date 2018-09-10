Годовая инфляция в Азербайджане значительно снизилась

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-августе 2018 года повысились на 2,7% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, продовольственные товары подорожали на 2,7%, непродовольственные товары - 3,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - 2,4%, передает Day.Az.

В августе по сравнению с июлем этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,9%, в том числе цены на продовольственные товары на 0,3%, непродовольственные товары - 0,1%, оказываемые населению платные услуги - 2,2%.

Напомним, что цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-июле 2018 года повысились на 2,8% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. В этом периоде продовольственные товары подорожали на 2,8%, непродовольственные товары - 3,4%, тарифы на оказываемые населению платные услуги - 2,3%.

В июле по сравнению с июнем этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги снизились на 0,6%, в том числе цены на продовольственные товары снизились на 1,5%, цены на непродовольственные товары и оказываемые населению платные услуги подорожали на 0,1%.

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