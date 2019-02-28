В Азербайджане могут снизиться процентные ставки, благодаря полному переходу к безналичным расчетам. Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на мероприятии в Баку, посвященном безналичным расчетам.

По словам главы Ассоциации, Государственная программа по расширению цифровых платежей на 2018-2020 годы, в отличие от всех предыдущих программ является самой улучшенной из всех предыдущих.

"Основная задача здесь - увеличить объем безналичных расчетов в стране и свести к минимуму объем наличных расчетов", - сказал Нуриев.

Далее глава Ассоциации отметил, что это предоставляет банковскому сектору доступ к финансовым ресурсам, что может поспособствовать снижению процентных ставок банков.

"Эти меры помогут достичь продвижения в экономике и в то же время улучшения социального положения населения", - сказал Нуриев.

Глава Ассоциации также отметил, что увеличение безналичных операций свидетельствует о росте доходов банков, что в свою очередь способствует снижению стоимости услуг кредитных структур.

Нуриев отметил, что банки Азербайджана предпринимают шаги для снижения стоимости услуг для граждан, а также для снижения процентных ставок. Нуриев сказал, что эти меры будут продолжаться и в этом году.

Отметим, что в 2018 году оборот безналичных расчетов через Национальную платежную систему Азербайджана составил 274 миллиарда манатов, что больше на 32 процента по сравнению с показателем предшествовавшего года.

Оборот по платежным картам в минувшем году составил 16 миллиардов манатов. Из этой суммы 13 миллиардов пришлись на операции по обналичиванию средств, 2,8 миллиарда манатов - на безналичные операции.

Безналичные операции составляют 17 процентов от всех операций с платежными картами. В 2017 году этот показатель был равен 10,2 процента.