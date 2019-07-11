По окончании первого полугодия 2019 года число обращений со стороны банков и небанковских кредитных организаций в Азербайджанское кредитное бюро (АКБ) по сравнению с показателем аналогичного периода выросли на 37 процентов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на АКБ, передает Day.Az.

Как сообщили в бюро, за первые шесть месяцев число обращений выросло до 1301606. Для сравнения, в январе-июне 2018 года было принято 952987 запросов. В первые шесть месяцев этого года системой бюро воспользовались 30 банков и 40 НБКО.

На долю банков пришлось 89 процентов (1 162 865) от всех запросов, на долю НБКО - 11 процентов (138 741).

За этот период своей кредитной историей интересовались 13827 физических и юридических лиц. Подавляющее большинство из них (99,5 процента) - физические лица.

Как отмечается, в течение первого полугодия к системе АКБ подключились шесть организаций, в том числе, одна НБКО, два кредитных союза, две лизинговые компании и одно юридическое лицо. Таким образом, число организаций, сотрудничающих с бюро, достигло 126.

Отметим, что Азербайджанское кредитное бюро начало функционировать в феврале прошлого года.

В отличие от Централизованного кредитного реестра, бюро содержит больше информации и охватывает большее число заемщиков. В настоящее время процесс подключения новых организаций к системе бюро продолжается. Ожидается, что в будущем в АКБ будет поступать информация не только от финансовых организаций, но и коммунальных учреждений, мобильных операторов и т.д.

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