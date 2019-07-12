Цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане в июне снизились на 0,5 процента по сравнению с маем. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно сообщению, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия снизились на 1,1 процента, цены на непродовольственные товары и услуги не изменились.

В сообщении отмечается, что в течение месяца снизились цены на говядину, баранину, рыбу, яйца, бананы, вишню, черешню, алчу, абрикосы, персики, капусту, помидоры, огурцы, перец, баклажаны, свеклу, морковь, лук, картофель, энергетические напитки.

Цены на иные продукты существенно не изменились.

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