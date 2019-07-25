Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана за первую половину текущего года выдало 20 376 сертификатов электронной подписи.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, 13 484 таких сертификатов выданы государственным структурам, 4 458 - юридическим и физическим лицам, 2 402 - рядовым гражданам и 32 - нерезидентам, передает Day.Az.

За текущий месяц выдано 2 850 сертификатов е-подписи, в том числе, государственным структурам - 1 742, юридическим и физическим лицам - 822, рядовым гражданам - 286.

С начала деятельности Национального центра сертификационных услуг министерства транспорта, связи и высоких технологий до первого июля 2019 года выдано 187 314 сертификатов электронной подписи, из них 104 802 выданы госструктурам, 46 034 - юридическим и физическим лицам (предпринимателям), 36 478 - гражданам.

Рост числа пользователей электронной подписи влияет также на число операций в этой сфере. За последний год государственными органами осуществлено 8 992 379 операций по аутентификации и е-подписи, юридическими и физическими лицами - 1 645 574, гражданами - 37 340.

Отметим, что е-подпись - средство удостоверения личности в виртуальном пространстве.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!