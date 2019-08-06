https://news.day.az/economy/1145064.html В Баку подешевели эти товары - СПИСОК В Баку в июне 2019 года продукты питания, напитки и табак подешевели на 1% процент по сравнению с маем и выросли на 2,2% процента в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Баку подешевели эти товары - СПИСОК
В Баку в июне 2019 года продукты питания, напитки и табак подешевели на 1% процент по сравнению с маем и выросли на 2,2% процента в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Trend со ссылкой на сообщение Госкомстата, в июне 2019 года цены на непродовольственные товары снизились на 0,1% по сравнению с маем и выросли на 1,5% в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передает Day.Az
В июне 2019 года цены на платные услуги населению оставались стабильными по сравнению с маем и выросли на 4,6% в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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