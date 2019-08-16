Валовой внутренний продукт Азербайджана (ВВП) в январе-июле 2019 года на 2,5 процента превысил соответствующие показатели за прошлый год.

За отчетный период объем ВВП страны составил 44,473 миллиарда манатов, что на 2,5 процента превышает показатели соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат, передает Day.Az.

За отчетный период рост экономики был зафиксирован в таких сферах как информация и связь - 16,9 процента, сельское, лесное и рыбное хозяйства - 6,3 процента, туризм и общественное питание - 4,3 процента, промышленность - 3,3 процента, торговля и ремонт транспортных средств - 2,9 процента, транспорт и складское хозяйство - 2,6 процента, в других сферах - 1,7 процента. При этом в секторе строительства наблюдается сокращение на 9,1 процента.

В нефтяном секторе рост за январь-июль составил 1,9 процента, в ненефтяном - 3 процента.

ВВП на душу населения за отчетный период составил 4499,5 маната.

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