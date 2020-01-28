В 2019 году электростанции в Азербайджане выработали 24,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4,3 процента больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике.

Из общего объема произведенной за указанный период электроэнергии на товарную пришлось 23,4 миллиарда киловатт-часов, что на 4,6 процента больше, чем в 2018 году.

Из общего объема произведенной за отчетный период товарной электроэнергии на долю теплоэлектростанций (ТЭС) пришлось 21,7 миллиарда киловатт-часов, что на 5,8 процента больше показателя аналогичного периода 2018 года.

Гидроэлектростанциями (ГЭС) Азербайджана за указанный период были выработаны 1,53 миллиарда киловатт-часов электроэнергии (спад на 11,6 процента).

За отчетный период мощностями по генерации электроэнергии посредством ветра в Азербайджане было произведено 106,2 миллиона киловатт-часов (рост за год в 1,85 раза), солнечными станциями - 42,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии (рост на 10,4 процента).