Минэнерго Азербайджана выдало 60 разрешений с начала года

В первом квартале 2020 года министерством энергетики Азербайджана выдано 60 разрешений на импорт, экспорт и транзит товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), попадающих под экспортный контроль, в соответствии с правилами "выдачи специального разрешения на товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности), попадающие под экспортный контроль", сообщает Day.Az со ссылкой на минэнерго.

По данным ведомства, 52 из них связаны с ввозом товаров, подпадающих под экспортный контроль, 6 - с экспортом подконтрольных товаров, а 2 - с транзитом товаров, также подпадающих под контроль.

В этот период выдача 58 разрешений осуществлялась через центр № 5 Cлужбы ASAN.

Отметим, что выдача министерством энергетики 3 видов разрешений осуществляется через Cлужбу ASAN. Это разрешение на экспорт, повторный экспорт, импорт, повторный импорт и транзит товаров, подпадающих под контроль экспорта, разрешения на оборот предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаться к обороту, а также свидетельства о применении особого экономического режима экспортно-целевой нефтегазовой деятельности.