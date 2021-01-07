Поскольку главной целью правительства Азербайджана является макроэкономическая стабильность, в этом году особое внимание будет уделено стабильности обменного курса маната.

Об этом в четверг сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, Центральный банк выступил с рядом заявлений на различных уровнях, чтобы рассеять опасения населения по поводу девальвации. Заявление о финансовой стабильности на 2021 год, озвученное ЦБА несколько дней назад, совершенно отличался от других по сути и содержанию.

"Из этого заявления понятно, что правительство будет уделять особое внимание стабильности обменного курса маната, поскольку макроэкономическая стабильность в этом году является главной целью. Для этого будет повышен уровень эффективной координации фискальной и монетарной политики. Будут применяться ограничения на продажу и поток валюты. Объявление плавающего курса после первой девальвации, но в тоже время продолжающееся регулирование обменного курса административными методами, сохраняли опасения о новой девальвацией в течение многих лет. Если бы обменный курс оставался на усмотрение спроса и предложения, а манат обесценивался в среднем на 1 гяпик каждые 10 дней, то сегодня национальная валюта дошла бы до уровня 3,6 маната за доллар. Понимая это, правительство отодвинуло на второй план изначально озвученную идею плавающего курса. И это было самым правильным шагом​", - подчеркнул Эльданизх Амиров.

Эксперт отметил направления, которые могут быть стимулированы девальвацией, в том числе экспорт, туризм и другие области.

"Нужно учесть, что в зависимости от уровня маната объем экспорта, который нужно стимулировать, невелик. Еще одним преимуществом девальвации было увеличение притока иностранной валюты за счет стимулирования прибытия иностранных туристов. Но сейчас из-за пандемии парализован и туристический сектор. Поэтому плюсов от девальвации на данный момент будет намного меньше, чем минусов. Например, 10 миллиардов долларов за некоторый объем нефти можно конвертировать не в 17, а в 20 миллиардов манатов, тем самым покрыв дефицит бюджета. Хотя это может привести к более серьезным проблемам, решить которые будет гораздо сложнее, чем компенсировать дефицит бюджета альтернативными методами. Поэтому правительство предпочитает брать займы для компенсации дефицита бюджета", - уточнил Эльданиз Амиров.

По его словам, с учетом того, что резкого падения цен на нефть в этом году не ожидается, поддерживать макроэкономическую стабильность можно будет в течение всего года. Это даст правительству больше шансов избежать девальвации.

"Принимая все это во внимание, правительство выступило с заявлением на уровне Центробанка, чтобы успокоить население. Потому что страх девальвации опаснее самой девальвации - это создает непреодолимое давление на национальную валюту. Поэтому также важно максимально убедить население, что понижения курса маната не будет", - добавил Эльданиз Амиров.