В Карабахе есть большой потенциал для применения "зеленых" технологий

На освобожденных землях Азербайджана имеется большой потенциал для применения "зеленой" энергетики, "зеленого" сельского хозяйства и "зеленых" технологий.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев в ходе презентации отчета "Азербайджан: на пути к "зеленому" росту".

"Применение современных подходов при восстановлении этих территорий превратит их в "зеленую" зону", - сказал он.

Гаджиев отметил, что с каждым годом увеличиваются инвестиции в развитие экономики Азербайджана на основе "зеленых" технологий.

"При переходе к "зеленой" экономике нужно более ответственно действовать в таких вопросах, как экономия ресурсов, повторное использование сырья и применение экологически чистых технологий в промышленности", - подчеркнул он.