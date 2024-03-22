ЕС потерял привлекательность для ведения бизнеса

Большинство руководителей немецких компаний считают, что Европейский Союз потерял привлекательность как место для ведения бизнеса. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное Торгово-промышленной палатой ФРГ (DIHK), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 56% из 3 тыс. опрошенных немецких компаний отметили, что конкурентоспособность Евросоюза как места ведения бизнеса ухудшилась за последние пять лет. Как отмечается, только 7% респондентов увидели улучшение конкурентоспособности ЕС.

"Несмотря на более выгодную стартовую позицию Европа рискует потерять позиции в международной конкуренции", - приводит агентство заявил слова главы DIHK Мартина Ванслебена, который призвал "эту тенденцию немедленно остановить".

Как указывает Bloomberg, чрезмерная бюрократия и торговые барьеры становятся факторами, вызывающими недовольство у немецкого бизнеса. Также сказывается рост затрат из-за повышения цен на энергоносители.

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