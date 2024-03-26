Вице-премьер Китая заявил об устойчивом росте экономики страны

Китайская экономика продолжает стабилизироваться и сохраняет динамику устойчивого роста. Об этом, как сообщает Центральное китайское телевидение, заявил вице-премьер КНР, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Хэ Лифэн на встрече в Пекине с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Экономика Китая продолжает стабилизироваться и улучшаться - при наращивании внутренней динамики, с упором на усиление нового качества производства, что будет и далее способствовать качественному развитию", - сказал Хэ Лифэн.

Китайское правительство, заверил он, продолжит поддерживать МВФ в деле укрепления глобальной стабильности и процветания.

В свою очередь Георгиева отметила усилия Китая по преобразованию модели роста и содействию качественному финансовому развитию, что должно придать новый импульс глобальному экономическому росту.

Как сообщали китайские СМИ, Хэ Лифэн занимает также должность секретаря парткома и главы канцелярии Центральной финансовой рабочей комиссии КНР. О создании этого органа объявил в марте 2023 года Госсовет КНР, предполагается, что комиссия поможет обеспечить более эффективный контроль за финансовым сектором китайской экономики.

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