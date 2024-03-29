Стал известен объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана

В 2023 году объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана составил 3,1 миллиарда долларов США.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В тройку стран-лидеров по объему ПИИ из Азербайджана входят Турция - 1,8 миллиарда долларов, США - 311 миллионов долларов и Великобритания - 157 миллионов долларов", - отметил он.

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