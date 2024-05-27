В Японии сократилась реальная зарплата

Реальная средняя зарплата в Японии в 2023 финансовом году (завершился 31 марта 2024 года) сократилась на 2,2% по сравнению с показателем предыдущего года из-за роста цен в стране. Она уменьшается уже второй год подряд, говорится в сообщении японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В то же время номинальная средняя зарплата в прошлом финансовом году выросла на 1,3% до уровня чуть выше 332,5 тыс. иен (более $2,2 тыс.) в месяц. Однако это повышение не поспевало за ростом цен на импортные энергоносители и падением курса иены по отношению к доллару, что приводит к подорожанию зарубежных товаров, в первую очередь продовольствия.

В 2023 финансовом году общий индекс цен поднялся в Японии на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

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