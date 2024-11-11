Президент Всемирного банка находится с визитом в Азербайджане

Президент Всемирного банка Аджай Банга 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали начальник управления министерства иностранных дел Эльчин Мирзаев и другие официальные лица.