Как отличить фальшивые манаты от настоящих? - ФОТО

Центральный банк Азербайджана усиливает борьбу с фальшивыми купюрами. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее объявление было направлено сегодня местным банкам.

Проблема распространения фальшивых денег актуальна не только для Азербайджана. В 2015 году число фальшивых банкнот, изъятых из оборота в странах еврозоны, достигло максимального уровня в 899 тысяч купюр. Естественно, с развитием безналичных расчетов число фальшивок сокращается. Однако в Азербайджане уровень внедрения безналичных расчетов отстает от европейского и проблема подделки денег остается актуальной. То и дело распространяется информация о задержанных фальшивомонетчиках. Скажем, в декабре 2017 года завершился суд над матерью и ее дочерью, которые пытались продать поддельные 14 тысяч евро, а летом прошлого года был задержан молодой парень с поддельными 24 тысячами манатов. Информация о фальшивомонетчиках появляется чуть ли не каждый месяц.

От этого никто не застрахован, и любой человек, сам того не зная, может стать обладателем фальшивых купюр. Так как же отличить фальшивые купюры от настоящих?

Система защиты азербайджанских манатов состоит из четырех ступеней. При этом стоит обратить внимание, что элементы защиты на купюре любого номинала находятся в одних и тех же местах. Ниже представлены элементы защиты купюры номиналом в 100 манатов:

Элементы защиты I и II степени можно увидеть невооруженным глазом, они предназначены для населения. На лицевой стороне купюры расположена скрытая цифра, отражающая номинал купюры. Для 100 манатов это цифра 100, для 50 - это, соответственно, 50 и так далее.

Следующим элементом защиты является изменение цвета цифры "100" в нижнем левом углу купюры при разглядывании ее с разных углов. У настоящих купюр он должен меняться от темно-красного до зеленого цветов.

Если направить купюру на свет, то с левой стороны купюры можно увидеть водяной знак, состоящий из знака маната, номинала купюры и слова "манат".

Особое внимание также стоит обратить на изображение части крепостной стены дворцового комплекса Ичеришехер на купюре. На оригинальной купюре можно разглядеть отдельные кирпичики на крепостной стене, а на здании рядом - микротекст "Азербайджан".

В правом нижнем углу купюры видна голограмма - карта Азербайджана и цифра "100". Также если прикоснуться к цифре "100" в верхнем правом углу и вертикальной надписи "Yüz Manat" (Сто манатов) справа, то можно почувствовать некоторую их рельефность.

В то же время на верхней правой стороне купюры есть надпись AMB, которую можно разглядеть с помощью специального оборудования. В отличие от других купюр, на банкнотах номиналом 100 манатов, есть вторая надпись AMB. Она цветная и находится с левой стороны купюры.

Под ультрафиолетом купюра номиналом в 100 манатов выглядит следующим образом:

На обратной стороне купюры, почти посередине, невооруженным глазом можно разглядеть металлическую нить с надписью "манат". Если рассматривать купюру с разных углов, то с правой стороны купюры можно разглядеть две полосы - фиолетового и сиреневого цветов.

Кроме того, на карте изображен микротекст, специальное изображение рядом с картой и с правой стороны купюры. Их можно разглядеть с помощью увеличительного стекла.

Обратная сторона купюры номиналом 100 манатов в ультрафиолетовом свете выглядит следующим образом:

Элементы защиты III и IV степени можно разглядеть только при помощи специального оборудования. При этом элементы защиты III степени предназначены для банков, а IV степени - только для Центрального банка.

Длина банкноты номиналом в 100 манатов составляет 155 миллиметров, а ширина - 70 миллиметров.

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