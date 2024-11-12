Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника?

Многие привыкли хранить куриные яйца в дверце холодильника, но на самом деле это не самый лучший выбор. Об этом "Газете.Ru" рассказала доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач, передает Day.Az.

Дело в том, что дверца холодильника подвержена частым температурным колебаниям. Каждый раз, когда вы открываете холодильник, температура изменяется, что создает нестабильные условия для хранения продуктов. Яйца являются продуктом с высоким содержанием белка и жира и достаточно чувствительны к таким изменениям.

"Температурные колебания могут привести к ускоренной порче яиц, что снижает их срок годности и качество. В результате яйца теряют свежесть и могут испортиться быстрее, чем при условии хранения в более стабильных условиях. Кроме того, частые изменения температуры могут способствовать росту бактерий, что представляет потенциальную угрозу для здоровья", - объяснила она.

Также стоит учитывать и возможный риск механических повреждений скорлупы.

"Если не используется специальная ячейка для хранения, когда каждое яйцо зафиксировано, резкое открывание дверцы может привести к случайным ударам и появлению трещин на скорлупе яиц. Поврежденные яйца становятся более уязвимыми для проникновения в него различных бактерий и, как следствие, быстрее портятся", - отметила эксперт.

Вместо дверцы рекомендуется хранить яйца на полке внутри холодильника, где температура более стабильна. Это поможет сохранить свежесть и качество яиц на протяжении более длительного времени.