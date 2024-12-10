Назван овощ для снижения риска инфаркта и инсульта

Регулярное употребление бамии (окры) способно снизить уровень холестерина и риск развития инфаркта и инсульта, рассказал фармацевт Аббас Канани.

Как передает Day.Az, полезные свойства этого овоща эксперт назвал изданию Express.

Специалист объяснил, что регулярное употребление бамии способствует снижению уровня холестерина в крови. Именно этот продукт содержит вещество, выводящее холестерин из организма.

Высокий уровень холестерина увеличивает риск сердечных приступов и инсультов.

Также, по словам Аббаса, бамия богата витаминами А и С, антиоксидантами, которые помогают снизить риск сахарного диабета, инсульта и болезней сердца.

Однако специалист предупредил, что диабетикам следует быть осторожными при добавлении большего количества бамии в рацион, поскольку она может мешать действию препаратов для лечения сахарного диабета второго типа.