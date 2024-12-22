Кондитер испекла пряничный домик с бриллиантами

Кондитер Дебби Уингхэм испекла пряничный дом с бриллиантами за 827 миллионов рублей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Mirror.

Кондитер, известная своими тортами для богатых и влиятельных бизнесменов, создала самый дорогой в мире пряничный домик стоимостью 827 миллионов рублей. 41-летняя Дебби Уингхэм из Донкастера две недели создавала метровый домик в стиле бутика Dolce & Gabbana для предложения руки и сердца одного из их клиентов.

Центральное место в доме занимает розовый бриллиант стоимостью 396 миллионов рублей, к которому присоединились еще три отдельных розовых бриллианта, каждый из которых оценивается в 127 миллионов рублей. Имбирное печенье образует структуру дома, а для украшения использовали сахарную глазурь, шоколад, посыпки и помадку. Мисс Вингем даже создала съедобные манекены из рисовой бумаги, чтобы дом стал копией культового магазина.