Врач назвал самый вредный способ лечения изжоги

Пищевая сода с водой - популярное народное средство для лечения изжоги. Напиток помогает устранить неприятное жжение в груди. Однако на деле эффект от такого "лечения" оказывается непродолжительным, а при регулярном применении или в слишком больших дозах сода и вовсе может серьезно навредить организму, рассказал "Газете.Ru" гастроэнтеролог, терапевт "СМ-Клиника" в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин, передает Day.Az.

"Когда мы выпиваем соду, в желудке вырабатывается большое количество углекислого газа. В этот момент действительно изжога может отступить. Однако затем стенки органа начинают растягиваться под воздействием газов, что провоцирует отрыжку, дискомфорт и вздутие живота. Одновременно в желудке усиливается выработка соляной кислоты. В результате облегчение сменяется еще одним рефлюксом - забросом кислого желудочного содержимого в пищевод, а изжога возвращается с новой силой. Такой эффект еще называют "кислотным рикошетом", - объяснил доктор.

Если использовать такой метод регулярно, то приступы изжоги будут учащаться, что приведет к повреждению слизистой пищевода. Бесконтрольное употребление соды также опасно обострением язвенной болезни и гастрита.

"Не менее грозное последствие злоупотребления содой - это нарушение водно-солевого баланса в организме. Сода содержит натрий, избыток которого способен провоцировать задержку жидкости в организме и отеки. Это особенно опасно для людей с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, в том числе - гипертонией. Гораздо безопаснее и эффективнее использовать аптечные препараты, которые нейтрализуют кислоту или замедляют выработку желудочного сока. Если же приступы изжоги повторяются регулярно, лучше не просто бороться с симптомом, а обратиться к гастроэнтерологу и разобраться в причинах проблемы", - заключил врач.