https://news.day.az/gurmaniya/1741067.html Диетолог раскрыла главную опасность ананаса Сочный, вкусный, ароматный ананас по достоинству оценит каждый человек, который любит тропические фрукты. Он является не только украшением праздничного стола, но и отличным дополнением к основным блюдам.
Диетолог раскрыла главную опасность ананаса
Сочный, вкусный, ароматный ананас по достоинству оценит каждый человек, который любит тропические фрукты. Он является не только украшением праздничного стола, но и отличным дополнением к основным блюдам.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с "Радио 1" заявила, что ананас на голодный желудок оказывает раздражающий эффект, передает Day.Az.
"Ананас лучше есть с куском мяса. Не зря рекомендуют мариновать шашлык иногда не в уксусе, а именно в кислых фруктах. Там есть обжигающая кислота, которую нельзя употреблять на голодный желудок", - сказала эксперт.
По ее словам, ананасы не рекомендуется употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, язвами и гастритами. Также не стоит увлекаться желтым кислым фруктом беременным.
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