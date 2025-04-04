Диетолог раскрыла главную опасность ананаса

Сочный, вкусный, ароматный ананас по достоинству оценит каждый человек, который любит тропические фрукты. Он является не только украшением праздничного стола, но и отличным дополнением к основным блюдам.

 
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с "Радио 1" заявила, что ананас на голодный желудок оказывает раздражающий эффект, передает Day.Az.
 
"Ананас лучше есть с куском мяса. Не зря рекомендуют мариновать шашлык иногда не в уксусе, а именно в кислых фруктах. Там есть обжигающая кислота, которую нельзя употреблять на голодный желудок", - сказала эксперт.
 
По ее словам, ананасы не рекомендуется употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, язвами и гастритами. Также не стоит увлекаться желтым кислым фруктом беременным.