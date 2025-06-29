Вред сахара в разных продуктах оценили

Профессор диетологии Карен Делла Корте оценила вред сахара, содержащегося в разных продуктах. Своими выводами она поделилась с Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Корте рассказала, что совместно с другими учеными работала над исследованием, которое выявило связь между употреблением разных источников сахара и развитием диабета второго типа. По ее словам, газировка и соки существенно увеличивают риск развития этого заболевания.

"Каждые 350 миллилитров подслащенных сахаром напитков, включая газированные, энергетические и спортивные напитки, увеличивала риск диабета", - заявила диетолог. Она добавила, что риск также повышал сок.

Профессор отметила, что сахар, содержащийся в твердой пище, в том числе в выпечке и меде, не имеет такой же выраженной связи с диабетом. В некоторых случаях, подчеркнула эксперт, эти продукты даже способствуют снижению уровня глюкозы в крови. Она считает, что эти данные доказывают, что нет смысла запрещать любой добавленный сахар, но необходимо усилить контроль за его источниками.