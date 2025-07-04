Названы два самых полезных сыра

Самыми полезными сортами среди твердых и мягких сыров можно назвать пармезан и моцареллу.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала главный технолог Grow Food, специалист по питанию Светлана Гертле-Загорская.

"Самыми полезными сырами можно назвать из твердых - пармезан, из мягких - моцареллу. Пармезан богат белком, его бывает 30 грамм на 100 грамм продукта. Также он содержит много кальция и фосфора, которые помогают поддерживать здоровье наших костей и работу мышц. Помимо этого, в пармезане довольно-таки мало лактозы, что делает его отличным выбором для людей с непереносимостью лактозы", - рассказала специалист.

Пармезан - это выдержанный сыр, и в процессе его ферментации практически вся лактоза разрушается, отмечает эксперт. Помимо этого, во время ферментации образуются пробиотики, которые помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника и помогают улучшать работу ЖКТ и, соответственно, улучшают пищеварение. Также, помимо всего прочего, пармезан содержит аминокислоту тирозин, которая помогает в работе мозга.

"Моцарелла относится к типу мягкого сыра с низким содержанием жира. Также в моцарелле много белка и кальция, - помимо того, что он вкусный, он еще и очень полезный. В целом глобально стоит отдать предпочтение сырам с минимальным количеством добавок. Чем меньше химических добавок в сыре, например, таких как консерванты, ароматизаторы, - тем лучше", - заключила технолог.