Кому полезно пить томатную воду?

Томатная вода стала главным трендом этого лета в социальных сетях. Нутрициолог Ольга Бурлакова рассказала, что это за напиток и действительно ли он полезен, передает Day.Az со ссылкой vm.ru.

Эксперт отметила, что томатная вода может быть особенно полезна в жаркий период для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или склонных к перепадам артериального давления. По ее словам, такой напиток способен облегчить переносимость жары и положительно сказаться на реакции сердечно-сосудистой системы при резких изменениях погоды.

Кроме того, она указала на его возможную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и уровня холестерина.

При этом специалист подчеркнула, что томатная вода не является заменой обычной питьевой воды и должна рассматриваться как пищевой продукт. Она также рекомендовала не использовать магазинный томатный сок, разбавленный водой, а готовить напиток самостоятельно - из свежих ароматных помидоров, натертых на терке или пропущенных через соковыжималку, и уже затем разбавленных водой.

- Это действительно такой достаточно уникальный продукт, в нем большое количество различных витаминов и минералов. И железо есть, и магний есть, и витамины группы А есть, и В. То есть это очень сам по себе полезный продукт, - рассказала Ольга Бурлакова.