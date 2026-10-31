После кофе и колы голова то болит, то проходит: мнение врач-диетолога

У одних людей кофеин помогает снять головную боль, а у других только ухудшает самочувствие. Почему так происходит?

Кофеин временно повышает артериальное давление, и организм реагирует на него по-разному.

Как передает Day.Az, об этом рассказал Едим Дома диетолог, специалист по снижению веса Сергей Обложко, диетолог и специалист по снижению веса.

Как отметил эксперт, одной из причин противоположного эффекта может быть исходный уровень давления:

"Артериальное давление может быть пониженным, нормальным или повышенным. Головную боль может вызывать как слишком повышенное, так и слишком пониженное давление. Соответственно, если человек с пониженным давлением получает кофеин - давление нормализуется, головная боль проходит. Если человек со слегка повышенным давлением выпивает кофе - это начинает вызывать головную боль".

Тем не менее списывать любую головную боль, возникающую сразу после употребления кофе, на давление не стоит. Кофеин влияет на механизмы возникновения мигрени, а у заядлых кофеманов неприятные ощущения порой появляются на фоне резкого отказа от напитка.

Кофеин содержится не только в кофейных зернах, но и в чае, шоколаде, некоторых газированных напитках, и это тоже учитывается.