После кофе и колы голова то болит, то проходит: мнение врач-диетолога
У одних людей кофеин помогает снять головную боль, а у других только ухудшает самочувствие. Почему так происходит?
Кофеин временно повышает артериальное давление, и организм реагирует на него по-разному.
Как передает Day.Az, об этом рассказал Едим Дома диетолог, специалист по снижению веса Сергей Обложко, диетолог и специалист по снижению веса.
Как отметил эксперт, одной из причин противоположного эффекта может быть исходный уровень давления:
"Артериальное давление может быть пониженным, нормальным или повышенным. Головную боль может вызывать как слишком повышенное, так и слишком пониженное давление. Соответственно, если человек с пониженным давлением получает кофеин - давление нормализуется, головная боль проходит. Если человек со слегка повышенным давлением выпивает кофе - это начинает вызывать головную боль".
Тем не менее списывать любую головную боль, возникающую сразу после употребления кофе, на давление не стоит. Кофеин влияет на механизмы возникновения мигрени, а у заядлых кофеманов неприятные ощущения порой появляются на фоне резкого отказа от напитка.
Кофеин содержится не только в кофейных зернах, но и в чае, шоколаде, некоторых газированных напитках, и это тоже учитывается.
"Скорость всасывания кофеина из разных напитков и продуктов практически одинаковая. Холодные напитки типа колы могут действовать как кофе. И следует помнить, что одна чашечка кофе содержит примерно 50-100 мг кофеина, так что может повышать артериальное давление на 10 мм", - объяснил врач.
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