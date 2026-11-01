Масло виноградной косточки - не лучшее для жарки

Масло начинает окисляться задолго до появления дыма.

При выборе масла для жарки многие ориентируются на такой показатель как температура дымления. Чем она выше, тем лучше, думаем мы.

Как передает Day.Az, однако врач-эндокринолог, диетолог Вероника Савенко предупредила читателей Едим Дома: такой подход может подвести.

В качестве примера доктор привела масло виноградных косточек, богатое линолевой кислотой. Она относится к полиненасыщенным жирным кислотам, которые сравнительно быстро окисляются при продолжительном нагревании.

"Получается, что масло может еще не дымиться, но процессы окисления в нем уже идут", - объяснила Вероника Савенко.

На таком масле все еще можно готовить: для быстрой обжарки оно вполне подойдет. В отстальных случаях Вероника Савенко посоветовала рафинированное масло авокадо с олеиновой кислотой.

"Получается хороший компромисс: масло достаточно устойчиво к нагреванию и имеет благоприятный жирнокислотный состав. Единственный минус - цена", - отметила диетолог.

Впрочем, переплачивать необязательно, похожими свойствами обладает высокоолеиновое подсолнечное масло.