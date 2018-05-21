Ученые объяснили, с чем связана ревность собаки
Ученые из Университета Эмори в американском штате Джорджия провели ряд исследований, проливающих свет на эмоциональную жизнь собак и подтверждающих, что питомцы, как и их хозяева, могут испытывать ревность.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, исследователи использовали МРТ для сканирования мозга животных, чтобы оценить меру агрессии, когда еду давали другой собаке. Этот показатель сравнивался с показателями во время кормежки самой собаки.
Согласно полученным данным, когда собака видела, что другая получает еду, у нее активизировалась мозговая миндалина, что связано с рядом аффективных состояний - тревогой, гневом и страхом.
При этом ученые подчеркивают, что для исследования отбирались животные, которые спокойно переносят аппаратуру.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Эксперты назвали самый популярный смартфон на Android
"Быстрее, чем BMW". Илон Маск рассказал о новой двухмоторной Tesla
США смягчит санкции против ZTE, если та проведёт реструктуризацию
Управление смартфоном: 6 секретных функций
Радар Су-30 засек китайский самолет-невидимку
Mahmud Abbas xəstəxanaya yerləşdirilib
Bakıda bağ evlərinə tələbat artıb - VİDEO
5 стран, где очень не хватает мужчин
Таким людям будет легче получить визу в Дубаи
"Azərbaycandan olan torpaq sahibləri..."
Ramazanın 5-ci gününün duası, imsak və iftar vaxtı
6 Советские брендов, известных всему миру
-
20 Май 17:31 7 009
-
20 Май 13:55 6 989
-
20 Май 07:07 6 839
-
20 Май 07:19 5 905
-
20 Май 22:14 5 524