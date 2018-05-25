Еще одна госструктура Азербайджана интегрирована в единый Call-центр «155»

Справочная служба "157" информационно-вычислительного центра (ИВЦ) министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана интегрирована в единый Call-центр "155". Об этом сказали Trend в пятницу в ИВЦ, передает Day.Az.

В настоящее время служба "155" обрабатывает запросы граждан (на азербайджанском, русском и английском языках) по услугам телефонной связи, интернета, почтовым и финансовым услугам.

В ближайшее время в единый Call-центр "155" предусматривается интеграция справочной службы ООО Aztelekom. В перспективе к Call-центру "155" предусматривается подключение тех структурных подразделений министерства, которые имеют собственные центры по работе с клиентами.

Как сообщалось ранее, с первого июня 2018 года номер службы поддержки "123" центра обслуживания граждан - "Şəbəkə" прекращает свою работу и полностью переводится в единый Call-центр "155".

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