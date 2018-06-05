Минсвязи Азербайджана расширяет спектр оказываемых услуг - ДЕТАЛИ - ФОТО

Различные справочные центры, действующие в подведомственных структурах министерства транспорта, связи и высоких технологий, объединены в единый Call-центр. Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, с целью оказания клиентских услуг на высоком уровне, обеспечения удобного обращения граждан и получения ими точной и подробной информации создан единый Call-центр "155".

Отныне в Call-центр "155" можно обращаться по поводу услуг таких структур и провайдеров, как ООО Aztelekom, ООО "Бакинская телефонная связь" (Baktelekom), ООО Azerpoct, Информационно-вычислительный центр, AzEeuroTel, Azdatacom, Az.net, Bakinternet.

Целью создания единого Call-центра является повышение уровня качества обслуживания и клиентской удовлетворенности, более эффективное использование ресурсов структур, разработка более подходящих услуг для клиентов, оперативное решение вопросов, вытекающих из пожеланий и обращений, оптимизация соответствующих баз данных и их регулярное обновление.

Call-центр оказывает такие услуги, как моментальная регистрация обращений и их оперативное решение, а также предоставление ответов на запросы при помощи электронной почты и веб-чата, рассылка электронных писем, проведение опросов и анкетирования, продажа по телефону, установление связи с гражданами посредством социальных сетей.

Кроме того, создана возможность для активации различных сервисов без помощи оператора посредством интерактивных голосовых ответов. Корпоративным или особым клиентам могут оказываться премиум-услуги.

Call-центр круглосуточно в течение недели принимает запросы на трех языках - азербайджанском, русском и английском. В настоящее время в Call-центре работают 60 операторов, а к концу 2018 года их число планируется увеличить до 100.

Операторами за месяц обрабатывается около 100 тысяч запросов.

Отметим, что на последующем этапе предусмотрено увеличение спектра услуг и оказание населению посредством телефона и портала различных ежедневных онлайн-услуг (например, заказ еды, услуги такси, предоставление информации о ресторанах, театрах и спортивных состязаниях, заказ билетов, различные виды консьерж-сервиса и т.д.).

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