Парк высоких технологий поддержит проекты студентов Азербайджанского технического университета - ФОТО

ООО "Парк высоких технологий" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана подписало меморандум о сотрудничестве с Азербайджанским техническим университетом. Об этом сказали Trend в четверг в университете, передает Day.Az.

Документ подписали исполняющий обязанности ректора Азербайджанского технического университета Халиг Яхудов и исполнительный директор ООО Турал Керимли.

Согласно меморандуму, стороны будут совместно разрабатывать и реализовывать проекты, обмениваться научно-технической информацией, обеспечивать мотивацию в ходе подготовки молодых кадров, оказывать поддержку развитию стартап-проектов и т.д.

Согласно договоренности, "Парк высоких технологий" будет заниматься необходимой поддержкой перспективных студенческих проектов и обеспечением их выхода на соответствующие рынки.

В свою очередь технический университет поможет участию преподавателей, исследователей и студентов на проводимых локальных и международных мероприятиях, а также их обеспечению необходимыми учебными пособиями.

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