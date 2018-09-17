Airbus будет строить самолеты из материала на основе синтетической паутины

Несмотря на весьма долгое существование области авиаперевозок, материал для изготовления самолетов особо не менялся. А они, между тем, становились все массивнее и начали требовать больше топлива. И компания Airbus решила исправить этот недостаток одной из первых, используя в конструкции самолетов экспериментальный материал на основе синтетической паутины, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Материал носит название биосталь и его разработкой и изучением занимается немецкая AMSilk, которая является первым промышленным поставщиком биополимеров из материалов такого типа. Сама же биосталь представляет собой экспериментальный материал на основе синтетической паучьей нити. Нити искусственной паутины составляют каркас материала, формируя "заплетенную" внутреннюю структуру. Процесс производства заключается в бактериальной ферментации особыми микроорганизмами. Для этого нужна лишь специальная питательная среда и особые условия. При производстве биостали не образуется отходов, которые могут загрязнить окружающую среду.

Как уже было упомянуто выше, выбросы топлива в атмосферу во время полета довольно большие. За 1 рейс среднего размера пассажирский самолет выбрасывает столько отработанных материалов, сколько один автомобиль за несколько месяцев. Поэтому более легкие материалы корпуса снизят требуемое количество топлива и выбросы в атмосферу. Сейчас для подобных целей используется углеводородное волокно, но оно крайне сложно в производстве. Именно поэтому компания Airbus делает выбор в пользу биостали.

Пресс-служба Airbus сообщает, что прототип нового материала будет представлен в 2019 году, после чего начнется создание самолетов из биостали на основе синтетической паучьей нити.

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