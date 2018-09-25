Стали известны первые цены на новые iPhone Xs в Азербайджане - ФОТО
25 сентября 2018 13:36 1 322
12 сентября Тим Кук и его команда представили миру новые айфоны - iPhone Xs и iPhone Xs Max.
Презентацию в онлайн-режиме смотрели миллионы по всему миру, однако новые продукты компании не так уж и сильно смогли удивить людей.
На презентации также сообщили, что стоимость новых смартфонов iPhone Xs будет начинаться от $999, а iPhone Xs Max - от $1099. А сегодня стало известно, сколько они будут стоить в Азербайджане.
Компания World Telecom опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором говорится, что телефоны уже поступили в продажу в сеть их магазинов, и что они поддерживают функцию Dual Sim, передает Day.Az.
Цена на iPhone Xs - 2799 AZN
Цена на iPhone Xs MAX - 3199 AZN
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