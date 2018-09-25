Стали известны первые цены на новые iPhone Xs в Азербайджане - ФОТО

12 сентября Тим Кук и его команда представили миру новые айфоны - iPhone Xs и iPhone Xs Max.

Презентацию в онлайн-режиме смотрели миллионы по всему миру, однако новые продукты компании не так уж и сильно смогли удивить людей.

На презентации также сообщили, что стоимость новых смартфонов iPhone Xs будет начинаться от $999, а iPhone Xs Max - от $1099. А сегодня стало известно, сколько они будут стоить в Азербайджане.

Компания World Telecom опубликовала пост на своей странице в Facebook, в котором говорится, что телефоны уже поступили в продажу в сеть их магазинов, и что они поддерживают функцию Dual Sim, передает Day.Az.

Цена на iPhone Xs - 2799 AZN

Цена на iPhone Xs MAX - 3199 AZN