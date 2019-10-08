В Азербайджане для поддержки участников местной экосистемы учреждена Азербайджанская премия за инновации (AIM). Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий, передает Day.Az.

Состав Оргкомитета Азербайджанской премии за инновации утвержден центральным исполнительным органом - министерством транспорта, связи и высоких технологий, который осуществляет государственную политику и регулирование в этой области.

В рамках проекта будут награждены наиболее активные компании, проекты и частные лица, действующие в сфере инновационной деятельности в 2018-2019 годы.

Подача заявок на конкурс началась. Зарегистрироваться можно здесь.

Соревнования проводятся в следующих категориях: "Стартап года", "Инфлюенсер года", "Инновационное мероприятие года", "Инновационный проект года" и "Представитель года экосистемы инноваций".

Победители будут объявлены на гала-церемонии Innovation Awards, которая состоится 23 октября текущего года.

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