Роботы в Дубае: от доставки товаров до медицины

Дубай позиционирует себя в качестве города будущего, который стремится стать одним из главных технологических хабов в мире, где роботы будут играть всё более важную роль. Искусственный интеллект и быстро развивающаяся робототехника уже влияет на ряд жизненно важных отраслей в Эмиратах: от промышленности и хирургии до безопасности и доставки товаров, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Дубай шёл по этому пути последние 20 лет, развивая цифровые услуги для повышения качества жизни горожан. И благодаря высокому уровню инфраструктуры теперь мы действительно можем начать извлекать выгоду из присутствия роботов в нашей жизни," - поясняет Халифа аль Кама, директор Dubai Future Foundation.