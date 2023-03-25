Twitter сделал подписку Blue доступной во всем мире

Подписка Twitter Blue стала доступна пользователям во всем мире.

Отмечается, что, заплатив 8 долларов в месяц (11 долларов при регистрации через приложение для iOS), вы получите синюю галочку, а также твиты на 4 000 символов, более высокий рейтинг в ответах, возможность редактирования постов и другие преимущества.

Twitter также начал принимать заявки на получение серых галочек, верифицирующих государственных служащих и организации. Заявители должны использовать либо государственное удостоверение, либо действительный адрес электронной почты, а также описать свои должности и функции. Компании же могут подавать заявки на получение золотых галочек.

Как сообщается, глобальное развертывание может иметь решающее значение для повышения популярности Blue. По данным источника утечки информации, по состоянию на середину января платная опция насчитывала всего 180 000 подписчиков в США.

Генеральный директор Илон Маск хочет, чтобы половина доходов Twitter поступала от подписок, а для этого нужно охватить широкую аудиторию. Сейчас это не столько вопрос доступности, сколько того, достаточно ли пользователей сочтут дополнительные функции достойными затрат.