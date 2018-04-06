Технопарк Азербайджана запускает новый проект «От идеи до бизнеса»

ООО "Парк высоких технологий" с 20 апреля запускает новый проект под названием "От идеи до бизнеса". Об этом сообщили Trend в пятницу ООО, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, мероприятия будут проведены в восьми регионах страны, в том числе в Баку, Сумгайыте, Мингячевире, Лянкяране, Губе, Шеки, Гяндже и Нахчыванской Автономной Республике.

"Первая часть будет состоять из инфосессий, а вторая часть из командного конкурса. По итогам конкурса будут выбраны победители, которые в ноябре примут участие в финале в Баку за звание "Стартап Азербайджана". Самые успешные проекты будут представлены на выставке BakuTel-2018", - сказали в ООО.

Суть инициативы "От идеи до бизнеса", как сказали в ООО, состоит в том, чтобы привести региональные стартапы в Баку и дать им возможность развиваться в инкубационном центре "Парка высоких технологий", что в свою очередь способствует зарождению конкуренции между столичными и региональными стартапами.

ООО "Парк высоких технологий" создано указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от пятого ноября 2012 года. Парк станет территорией с необходимой инфраструктурой, материально-технической базой и структурами управления для проведения исследований в сферах ИКТ, телекоммуникаций и космической связи, энергетической эффективности, разработки новых высоких технологий.

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