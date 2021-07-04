ВОЗ внесла лямбда-штамм коронавируса в группу представляющих интерес

Вариант коронавируса "лямбда" в настоящий момент включен в группу представляющих интерес, однако в ВОЗ не исключают, что он будет переведен в группу вызывающих обеспокоенность. Об этом заявила на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент штамм "лямбда" отнесен к вариантам, представляющим интерес, - приводит ТАСС ее слова. - Мы работаем с различными учеными и собираем информацию со всего мира. Если мы придем к выводу, что он имеет повышенную трансмиссивность или увеличивает смертность, то он может быть переведен в группу вызывающих обеспокоенность".

В то же время ван Керкхове подчеркнула, что вирус продолжает меняться. "А это значит, что будет большее количество мутаций, будут другие варианты, в том числе вызывающие обеспокоенность, - сказала эксперт. - И траектория развития ситуации в каждой стране будет зависеть от планов по защите от распространения коронавируса и способностей реализовать эти планы".

К настоящему времени, по ее словам, определенный прогресс достигнут, однако в мире по-прежнему наблюдается острая нехватка вакцин, в том числе для уязвимых слоев населения и людей в группах риска.