Как правильно загорать?

Солнечный ожог является главным фактором риска развития меланомы, он также может стать причиной преждевременного старения кожи и пигментных пятен. Об этом рассказала газете "Известия" врач-терапевт, главный врач "Инвитро-Приволжье" Татьяна Неумолотова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Солнечный ожог является главным фактором риска развития меланомы, и, если за жизнь было от пяти серьезных ожогов, он возрастает на 50%", - сказала терапевт, отмечая, что ожогом считается в том числе покраснение кожи.

Специалист указала на то, что без должного уровня защиты летом солнечные лучи способны поразить "самый глубокий эпидермис кожи".

"Именно они разрушают волокна коллагена, вызывают преждевременное старение и появление пигментных пятен", - добавила Неумолотова.

Для получения максимальной пользы от солнечных лучей она рекомендовала загорать с 7:00 до 10:00 или с 17:00 до 19:00, используя солнцезащитные кремы с высоким уровнем SPF. При этом в первые дни следует находиться на солнце 5-10 минут, ежедневно увеличивая этот промежуток на 10 минут и доведя его до одного часа.

"Не рекомендуется долго находиться на солнце людям со светлой кожей, родимыми пятнами и большим количеством родинок <...> во время беременности", - уточнила терапевт, добавляя, что людям с онкологическими и инфекционными заболеваниями или повышенной температурой тела загорать противопоказано.

Дерматовенеролог Европейского медицинского центра Дарья Смирнова рассказала "Газете.Ru", что особенно не рекомендуется загорать людям с диспластическими невусами на коже (т.е. с доброкачественными меланоцитарными новообразованиями кожи с неровными или нечеткими границами, неравномерной окраской, пигментными включениями и т.д.), а также людям, родственники которых перенесли меланому. Избыточное воздействие ультрафиолета и солнечные ожоги, особенно в детстве и подростковом возрасте, являются одними из основных факторов риска развития меланомы, предупредила она.