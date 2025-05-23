Эндокринолог рассказала о профилактики заболеваний щитовидной железы

Эндокринолог Инна Мисникова рассказала о мерах профилактики заболеваний щитовидной железы.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" она отметила, что у людей, которые не живут рядом с морем, недостаточно йода, а он необходим для выработки гормонов щитовидной железы, поэтому нужно обязательно проводить йодопрофилактику - добавлять в пищу йодированную соль.

Врач подчеркнула, что щитовидная железа выполняет очень важную роль в организме. Если вырабатывается слишком много гормонов железы (гипертиреоз), то это может привести к проблемам с сердцем. К симптомам гипертиреоза Мисникова отнесла учащение сердцебиения, плаксивость, раздражительность, похудение, появление блеска глаз.

Бывает и так, что функция щитовидной железы снижена, а это уже гипотериоз. Человек ощущает постоянную усталость, снижается концентрация внимания, ухудшается память.

Диагностировать проблемы со щитовидной железой помогут определенные анализы и УЗИ.