Трихолог объяснила, может ли курение ускорить появление седины

В соцсетях нередко обсуждают, могут ли сигареты, кальяны и вейпы ускорять появление седины. Пока пользователи спорят и ссылаются на личный опыт, ученые продолжают изучать возможную связь между курением и ранним поседением. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, однако результаты ряда исследований указывают на наличие такой взаимосвязи, рассказала "Газете.Ru" Мария Халдина, кандидат медицинских наук, дерматолог, трихолог, передает Day.Az.

Риск преждевременного - до 30 лет - поседения у людей со стажем курения больше 5 пачко-лет (тех, кто в течение 5 лет каждый день выкуривает по пачке сигарет) повышен. Он напрямую зависит от стажа и интенсивности курения, увеличивается с каждым годом курения и сохраняется вне зависимости от других факторов.

"Однако такая корреляция продемонстрирована далеко не во всех исследованиях, из-за чего однозначной позиции врачей по этому вопросу пока нет. Но лучше все же отказаться от этой привычки - связь курения с выпадением волос доказана гораздо четче", - говорит Мария Халдина, кандидат медицинских наук, дерматолог, трихолог, основатель клиники имени М. Я. Мудрова.

Она добавляет, что никотин влияет не только на конкретные клетки, вырабатывающие пигмент меланин, но также на волосяные фолликулы и на всю кожу целиком. Одна из самых неприятных особенностей курения - ухудшение состояния микрососудов, из-за чего питательные вещества начинают хуже передаваться в ткани.

Курение также нарушает баланс микроэлементов: в организме накапливаются токсичные кадмий и свинец, а уровень меди, напрямую участвующей в синтезе пигмента, падает до нижней границы нормы. Если добавить нарушение метаболизма витаминов и общее ускорение процессов старения, то становится ясно, что на возникновение седины у курильщиков влияет не конкретный сбой, а целый каскад нарушений.

На вопрос, может ли отказ от вейпа или сигарет замедлить дальнейшее поседение, врач отвечает сдержанно: теоретически это возможно, но большое значение имеет накопленный стаж курения - если он большой, то негативное влияние отменить не получится.

Сама по себе седина не считается заболеванием. Физиологической нормой считается появление первых седых волос в возрасте 25-35 лет, а преждевременной седину называют в разных возрастных категориях в зависимости от расы: до 20 лет у европеоидов, до 25 - у азиатов и до 30 - у людей с темной кожей. Мужчины, как правило, седеют раньше женщин.

"Седые волоски могут встречаться даже у детей, например, у мальчиков азиатской расы в младшем школьном возрасте. При обследовании нарушений у них, как правило, не выявляется, но нельзя исключать, что седина у практически здоровых детей - это маркер какой-то предрасположенности или патологического процесса. Какого именно - пока неясно, этот вопрос требует дальнейшего изучения", - резюмирует специалист.