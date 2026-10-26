Природное вещество из коры оказалось эффективным в борьбе с ревматоидным артритом

Ученые выяснили, что природное соединение обакулактон, выделенное из коры бархата (феллодендрона), способно бороться с ревматоидным артритом "у истока" - уменьшать отек суставов, защищать хрящ и гасить избыточную активность иммунитета. Пока, правда, речь об опытах на крысах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Engineering.

Ревматоидный артрит - аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные суставы; им страдает около 1% людей в мире. Существующие лекарства помогают не всем и дают побочные эффекты, поэтому ученые ищут новые мишени и средства.

В экспериментах крысам с моделью артрита 21 день давали обакулактон в трех дозах - 50, 100 и 200 миллиграммов на килограмм в сутки. Вещество уменьшало воспаление и защищало суставной хрящ. Разобравшись в механизме, авторы выяснили, что соединение запускает распад белка ACOT1 и перестраивает обмен ненасыщенных жирных кислот, что и ослабляет болезнь.

Прочность связывания обакулактона с белком-мишенью ACOT1 подтвердили двумя независимыми методами, получив близкие значения, - это говорит о том, что вещество действует адресно, а не вслепую.

Авторы честно подчеркивают: "результаты остаются доклиническими", соединение проверено только на крысах и клетках. Прежде чем говорить о лечении людей, потребуются дальнейшие исследования, оценка безопасности и доз. Тем не менее находка интересна тем, что указывает на конкретную биологическую мишень и природное вещество, способное на нее влиять. Бархат издавна применяется в традиционной медицине, но здесь ученые попытались разложить его действие на конкретные молекулярные звенья.

Такой путь - от известного природного сырья к точно описанной мишени - помогает отличить реальный эффект от народных поверий и прицельно искать на основе вещества будущие лекарства.