Группа азербайджанских военнослужащих награждена медалью "За освобождение Губадлы"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Губадлы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.