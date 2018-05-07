Армяне в бешенстве: Саргсян, оказывается, проводил секретное собрание - ПОДРОБНОСТИ

Армянские СМИ "рассекретили" происходившее на последнем заседании Республиканской партии под председательством Сержа Саргсяна.

Как пишет "Грапарак", "на заседании фракции Республиканской партии Армении, которое продлилось очень недолго, Серж Саргсян был очень встревожен, говорил очень лаконично и проинформировал, что учитывая нестабильную ситуацию в стране, не следует мешать выдвинутому 1/3 депутатов парламента кандидату и нужно обеспечить 53 голоса. Часть членов РПА начала возмущаться, однако Серж Саргсян сказал: "Другого выхода нет: Никол в ближайшее время окажется в сложном положении из-за своего окружения". Затем вместе с Эдуардом Шармазановым и Арпине Ованнисян поднялся в кабинет Ара Баблояна, чтобы написать текст известного заявления".

Выхода у Саргсяна и РПА действительно не было. Хотя не, он все же имелся.

У Саргсяна был очень удобный выход - выдвинуть вместо себя на выборах Карена Карапетяна. Премьер пользовался симпатиями граждан за свою милую улыбку, рейтинг его был высок, ему прощали даже невыполнение обещаний. Это сейчас он превратился в основную мишень возмущенных масс, так как не пошел на сделку с лидером оппозиции. А год назад именно его рейтинг во многом поспособствовал успеху РПА на парламентских выборах, Карапетян был лицом агиткампании республиканцев и улыбался избирателям со всех плакатов.

Не выдвинув в премьеры любимчика армянских домохозяек, Саргсян совершил роковую ошибку. Жадность подвела. Жадность и жажда власти. Оставаться теневым владыкой Армении - а именно так оно и было бы - он не захотел, решил стать "владычицей морскою" и в результате потерял все. А выбери парламент 17 апреля Карапетяна, а не Саргсяна, никаких волнений не случилось бы. Сбросить с поста лидера, которому симпатизирует народ, намного сложнее, чем того, неприятный фейс кого всем страшно надоел.

А вот в чем Саргсян прав, так это в том, что в ближайшее время Никол Пашинян попадет в сложное положение из-за своего окружения. Причем не только в случае своего неизбрания премьером (что, скорее всего, имел в виду Саргсян), но и после занятия этого поста. Афтершоки революции будут его преследовать.

Во-первых, с кадрами у Пашиняна большая проблема. Как замечают армянские аналитики, если РПА и блок Царукян не станут частью будущего правительства, значит, Николу Пашиняну придется искать министров и их заместителей среди своих сторонников и в других партиях, скажем, АРФД. И тут-то и начнутся сложности.

Во-вторых, "революционные матросы" могут начать требовать свои права, лучшей жизни, денег олигархов и всего прочего, ради чего и делаются революции. Например, уже известны случаи, когда участвовавшие в митингах и пропускавшие занятия студенты требовали отметок без экзаменов, грозя руководству вузов срывом занятий, митингами и перекрыванием улиц.

Лучше всех в данной ситуации устроился, как не удивительно, сам Серж Саргсян. Потому что никакой ответственности за дальнейшее развитие событий он лично нести не будет. Ему это обещали. До следующей революции.

Зульфугар Ибрагимов