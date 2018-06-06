Партия Саргсяна не будет мешать Пашиняну позориться

В четверг, 7 июня, парламент Армении обсудит программу нового правительства. Эта программа уже вызвала у общественности и специалистов много вопросов и встречена либо активно негативно, либо с осторожными сомнениями.

Будет ли она принята, зависит во многом от позиции ныне оппозиционной Республиканской партии. Во вторник РПА, как сообщает Новости-Армения, обсудила свою позицию относительно программы нового правительства Армении. Информируя об итогах журналистов, вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов поведал, что республиканцы не будут препятствовать принятию программы Пашиняна.

"Мы дадим возможность, чтобы эта программа была принята, необходимые голоса будут обеспечены. Мы не будем чинить искусственных препятствий правительству Пашиняна и его программе, и дадим возможность, чтобы Национальное Собрание приняло ее", - сказал он.

При этом Шармазанов заметил, что считает программу сборником довольно широких мечтаний, пожеланий и тостов, но никак не программой профессионального правительства. В документе нет не только цифр, но и указаний того, как должны решаться проблемы. Кроме того, непонятно, за счет каких ресурсов должны будут обеспечиваться указанные в программе революционные изменения в той или иной отрасли. И вообще, в программе больше вопросов, чем ответов.

"Не будем забывать, что премьер-министр Пашинян говорил о скачкообразном развитии. В моем понимании скачкообразное развитие - это, как минимум, обеспечение двухзначного экономического роста", - язвительно напомнил журналистам Шармазанов.

Несмотря на все вышеперечисленные возражения, судя по всему, РПА не будет мешать новому правительству опозориться и потерпеть фиаско. А программа, разработанная некомпетентными министрами и советниками Пашиняна, ведет именно к этому. Бывшая партия власти вовсе не против, чтобы самоуверенный Никол потерпел провал, который неминуем, если состав правительства останется таким, каков он сейчас.

"Мы дадим возможность утвердить программу, не препятствуя, но наша основная команда, думаю, проголосует против. Почему? Потому что мы не видим в представленном этим правительством документе политической программы. Нет стратегии, есть только пожелания", - высокомерно сказал вице-спикер, добавив, что политическая оппозиция в лице РПА не будет искусственно препятствовать деятельности правительства, но в то же время не несет никакой ответственности за его деяния.

Отметим, что в случае непринятия программы правительства парламент, согласно законодательству, должен быть распущен. Выгодно ли на данный момент это властям или оппозиции?

Никол Пашинян еще не готов к выборам, в верхушке власти полный хаос, несмотря на видимость порядка. Состав правительства только утвержден, и новые министры только начали свои неуклюжие попытки что-то делать. Выборы - это не революция, и нет гарантий, что большинство населения проголосуют именно так, как нужно новым властям. Чтобы получить какие-то гарантии, Пашинян должен резко и быстро изменить ситуацию в стране, дать людям хлеба, а не только зрелищ в виде беспорядков и бойкотов.

Что касается РПА, то ей оттянуть выборы как можно дальше еще выгоднее. Потому что за этот период, как ожидается, премьер Пашинян потерпит полное фиаско, и на выборы бывшая партия власти пойдет с высоко поднятой головой.

Одним словом, в том, чтобы программа правительства Пашиняна была завтра принята, заинтересованы все. Кроме народа. Но это, конечно, мелочи.

Зульфугар Ибрагимов